Kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015048
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088563
|-0,31
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047736
|-0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,028098
|-0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021376
|-0,01
Kaynak: AA
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