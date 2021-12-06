Kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015048 -0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,088563 -0,31 Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,047736 -0,05 Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,028098 -0,05 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021376 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?

Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!

Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi

Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı

Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!

Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı

Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor