Beylerderesi, Batı Kolektörü ile atıklardan kurtulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Beylerderesi, Batı Kolektörü ile atıklardan kurtulacak

31.08.2022 17:19
Beylerderesi, Batı Kolektörü ile atıklardan kurtulacak

Beylerderesi mevkiinde devam eden Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehrimizin 80 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzereyiz.

Beylerderesi mevkiinde devam eden Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehrimizin 80 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzereyiz. Beylerderesi, Batı Kolektörü ile atıklardan kurtulacak. Hiç kimse burayı yapmaya teşebbüs etme cesaretini bile gösterememiş. Biz gelir gelmez çalışmalara başladık. Hizmet cesaret işidir" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin batı yakasını atıklardan temizleyecek olan Batı Kolektörü ve Kanalizasyon hattı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile daire başkanları ve ilgili şube müdürleri çalışmaları yerinde incelediler.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda gece gündüz demeden sahada olduklarını belirterek, "Batı Kolektörü çalışma güzergahındayız. 20 bin metrelik kısmını tamamladık. Çalışmalarımızı yaparken Kanal Açma Makinesi (Trencher) kullanıyoruz. Taşlık ve sert zeminlerde ise kırıcı ile ilerliyoruz. Birçok yerde İki kaya arasından geçerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten zor bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yıllardır niye yapılmadığı açık açık gözüküyor. Bu hat ile Beylerderesi havzasının tamamının kanalizasyonunu çözmüş olacağız" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, çevreyi koruyan ve geleceği düşünen belediyecilik anlayışı ile göreve gelir gelmez, 'Akarsulara atık sular karışmayacak, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı olmayan bir yerleşim birimi kalmayacak' diye talimat verdiğini hatırlatarak, Büyükşehir şehrin Batı yakasını atıklardan kurtarmak için Batı Kolektörü Projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Batı Kolektörünü yapmak için hiç kimsenin aklının ucuna dahi getirmeye cesaret edemediği bir işi tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Gürkan, "Göreve geldiğimizde şunu ifade ettik, dedik ki akarsulara atık sular karışmayacak. Kanalizasyonsuz, susuz ve arıtmasız hiçbir yerleşim birimimiz kalmayacak dedik. Bu çalışmalar çerçevesinde bütün ilçelerimize arıtma çöp aktarma istasyonları ve atık suların akarsulara karışmaması için gerekli kolektör çalışmaları ve arıtma çalışmalarıyla birlikte yürüttük. Arazi şartları ve yapım zorluğu nedeniyle kayaları delerek, taşları parçalayarak santim santim ilerlemeye çalışıyoruz. Burası yaklaşık 40 kilometreye yakın bir bölüm. Bu 40 kilometrenin yaklaşık 25 kilometresi kayaların içerisinden geçiyor. Kimse bu işe cesaret etme teşebbüsü bile göstermemiş. Aklının ucundan bile geçirilmemiş. Türkiye'de 3 tane Trencher var. Birisi Malatya'da. Trencherlarla delinerek ve bu kanalizasyon isale hattının veyahut ta kolektör hattının götürülmesi çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarımız sonunda şehrin Batısındaki yerleşim birimlerinin Beylerderesi'ne akan atık suyun önüne geçileceğini burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz geldiğimizde şehrin Doğusundaki Doğu Kolektörü bitirilmediği için, Bulgurlu Deresine akıyor, bu tarafta Beylerderesi'ne akıyordu. 21. Yüzyılda artık bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Sadece Malatya da değil, bütün ilçelerde bu yoğun çalışmaları yürüttük. Basit arıtmalar, doğal arıtmalar, biyolojik arıtmalarla bu işin önüne geçmeye gayret ettik. Şehrin Batısının da atık suların akarsulara karışmaması için gerekli çalışmaları yapmış olacağız. Bu çalışmaların Malatya'mıza ve Malatyalı hemşerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder çalışmaları yapan mesai arkadaşlarımıza ve ilgili firmaya da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı projesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, temiz ve sağlıklı bir gelecek için böylesi projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Tüfenkci, "Çok zor şartlarda çalışma ilerliyor. Buna rağmen MASKİ Genel Müdürlüğü bu işi yılsonu itibariyle tamamlamış olacak. Arkadaşlarımız ve müellif firma gerçekten bu konuda özverili çalışıyorlar. İnşallah süresi içerisinde bu çalışmaları bitirerek 2023'ten itibaren bu ara bağlantılarda yapılarak, daha temiz bir alan oluşturmuş oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Pütürge Kaymakamı Özen göreve başladı Pütürge Kaymakamı Özen göreve başladı AK Parti'den Tomarza'daki olaya ilişkin açıklama AK Parti'den Tomarza'daki olaya ilişkin açıklama
Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beylerderesi, Batı Kolektörü ile atıklardan kurtulacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Beylerderesi, Batı Kolektörü ile atıklardan kurtulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement