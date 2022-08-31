Beylerderesi mevkiinde devam eden Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehrimizin 80 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzereyiz. Beylerderesi, Batı Kolektörü ile atıklardan kurtulacak. Hiç kimse burayı yapmaya teşebbüs etme cesaretini bile gösterememiş. Biz gelir gelmez çalışmalara başladık. Hizmet cesaret işidir" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin batı yakasını atıklardan temizleyecek olan Batı Kolektörü ve Kanalizasyon hattı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile daire başkanları ve ilgili şube müdürleri çalışmaları yerinde incelediler.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda gece gündüz demeden sahada olduklarını belirterek, "Batı Kolektörü çalışma güzergahındayız. 20 bin metrelik kısmını tamamladık. Çalışmalarımızı yaparken Kanal Açma Makinesi (Trencher) kullanıyoruz. Taşlık ve sert zeminlerde ise kırıcı ile ilerliyoruz. Birçok yerde İki kaya arasından geçerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten zor bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yıllardır niye yapılmadığı açık açık gözüküyor. Bu hat ile Beylerderesi havzasının tamamının kanalizasyonunu çözmüş olacağız" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, çevreyi koruyan ve geleceği düşünen belediyecilik anlayışı ile göreve gelir gelmez, 'Akarsulara atık sular karışmayacak, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı olmayan bir yerleşim birimi kalmayacak' diye talimat verdiğini hatırlatarak, Büyükşehir şehrin Batı yakasını atıklardan kurtarmak için Batı Kolektörü Projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Batı Kolektörünü yapmak için hiç kimsenin aklının ucuna dahi getirmeye cesaret edemediği bir işi tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Gürkan, "Göreve geldiğimizde şunu ifade ettik, dedik ki akarsulara atık sular karışmayacak. Kanalizasyonsuz, susuz ve arıtmasız hiçbir yerleşim birimimiz kalmayacak dedik. Bu çalışmalar çerçevesinde bütün ilçelerimize arıtma çöp aktarma istasyonları ve atık suların akarsulara karışmaması için gerekli kolektör çalışmaları ve arıtma çalışmalarıyla birlikte yürüttük. Arazi şartları ve yapım zorluğu nedeniyle kayaları delerek, taşları parçalayarak santim santim ilerlemeye çalışıyoruz. Burası yaklaşık 40 kilometreye yakın bir bölüm. Bu 40 kilometrenin yaklaşık 25 kilometresi kayaların içerisinden geçiyor. Kimse bu işe cesaret etme teşebbüsü bile göstermemiş. Aklının ucundan bile geçirilmemiş. Türkiye'de 3 tane Trencher var. Birisi Malatya'da. Trencherlarla delinerek ve bu kanalizasyon isale hattının veyahut ta kolektör hattının götürülmesi çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarımız sonunda şehrin Batısındaki yerleşim birimlerinin Beylerderesi'ne akan atık suyun önüne geçileceğini burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz geldiğimizde şehrin Doğusundaki Doğu Kolektörü bitirilmediği için, Bulgurlu Deresine akıyor, bu tarafta Beylerderesi'ne akıyordu. 21. Yüzyılda artık bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Sadece Malatya da değil, bütün ilçelerde bu yoğun çalışmaları yürüttük. Basit arıtmalar, doğal arıtmalar, biyolojik arıtmalarla bu işin önüne geçmeye gayret ettik. Şehrin Batısının da atık suların akarsulara karışmaması için gerekli çalışmaları yapmış olacağız. Bu çalışmaların Malatya'mıza ve Malatyalı hemşerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder çalışmaları yapan mesai arkadaşlarımıza ve ilgili firmaya da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı projesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, temiz ve sağlıklı bir gelecek için böylesi projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Tüfenkci, "Çok zor şartlarda çalışma ilerliyor. Buna rağmen MASKİ Genel Müdürlüğü bu işi yılsonu itibariyle tamamlamış olacak. Arkadaşlarımız ve müellif firma gerçekten bu konuda özverili çalışıyorlar. İnşallah süresi içerisinde bu çalışmaları bitirerek 2023'ten itibaren bu ara bağlantılarda yapılarak, daha temiz bir alan oluşturmuş oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - MALATYA