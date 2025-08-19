Biçerdöverlerin Ekonomik Ömrü ve Sorunlar - Son Dakika
Ekonomi

Biçerdöverlerin Ekonomik Ömrü ve Sorunlar

Biçerdöverlerin Ekonomik Ömrü ve Sorunlar
19.08.2025 09:33
Ahmet Saltık, Türkiye'de biçerdöverlerin ekonomik ömrünün aşılırken rekolte kaybının etkilerini anlattı.

Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık, Avrupa'da biçerdöverlerin ekonomik ömrünün 3 bin saat olarak belirlendiğini belirterek, "Senede 300 saat çalışırsan 10 senede ekonomik ömrü tamamlanmış olur. Biz de ise 15-16 bin olan çalışma saatleri var. Ekonomik ömrünü tamamlamışları da çalıştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Saltık, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yüzde 20'ye yakın rekolte kaybı olduğuna dikkati çekerek, bu durumun biçerdövercileri de olumsuz etkilediğini aktardı.

İşlenecek ürün miktarının azlığı sebebiyle çalışma süreleri azalan biçerdöver işletmecilerinin iş bulmakta zorlandığını vurgulayan Saltık, özelliklede yaşlı biçerdöverleri olanların bu durumdan daha çok etkilendiğini, birçok makine sahibinin geçen yıllardaki işi yapamadığını anlattı.

Saltık, Türkiye'de hasatla, çalışma şartları, fiyatlandırma ve dane kayıplarıyla ilgili sorunlar bulunduğuna dikkati çekerek, "İnşallah hasatla ilgili tüm konuları içine alan özellikle dane kayıpları, orman yangınları ve çalışma şekliyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Biz de bunun beklentisi içindeyiz. Gelecek yıl çok daha sistemli bir çalışma düzeni yakalanmış olacak" dedi.

Türkiye'de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre biçerdöverlerin tescili ve fenni muayenesinin verildiği kurumun ziraat odaları olduğunu belirten Saltık, "Ziraat odalarınca yapılan tescil işlemleri çok sağlıklı değil. TÜİK verilerine göre 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de 20 bin 783 biçerdöver bulunuyor. Diğer taraftan duyumlarımıza göre ziraat odaları kayıtları bu sayının 2 katının üstünde." diye konuştu.

Fenni muayenelerinin günümüze kadar hiç yapılmadığını ifade eden Saltık, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çalışmayla bu durumun da çözüme kavuşacağını umduklarını belirtti.

Eski biçerdöverlerinde sağlıklı hasat yapabileceğini ancak günümüz piyasa şartlarında yeni ve kapasiteli makinelerle rekabet etmelerinin imkansız olduğunu aktaran Saltık "Eski biçerdöverler çok temiz biçim yapacak dendiği zaman günlük 60-70 dekar biçim yapar ama maliyetlerini kurtarmaz. Yeni makineler günlük 200-300 dekar yer biçer ve para kazanır." ifadesini kullandı.

Çalışması ekonomik olmayan biçerdöver sayısının 5 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Saltık, şunları söyledi:

"Nitelik çok önemli. 15 bin civarı biçerdöver niteliklidir. Avrupa, biçerdöverlerin ekonomik ömrünü 3 bin saat olarak belirlemiş. Senede 300 saat çalışırsan 10 senede ekonomik ömrü tamamlanmış olur. Biz de ise 15-16 bin olan çalışma saatleri var. Ekonomik ömrünü tamamlamışları da çalıştırıyoruz. Bakanlığın çalışmasıyla bu sorunlar çözülecek. Tane kayıplarından birçok soruna hepsi çözüleceğini bekliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Biçerdöverlerin Ekonomik Ömrü ve Sorunlar - Son Dakika

