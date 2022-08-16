Bu meyveyi yetişmek için serasına kamera sistemi ve soba kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bu meyveyi yetişmek için serasına kamera sistemi ve soba kurdu

16.08.2022 11:32

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Talih ailesi, iklim olarak sıcağı seven tropikal meyve üretiminde ilk hasadı yaptı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Talih ailesi, iklim olarak sıcağı seven tropikal meyve üretiminde ilk hasadı yaptı. İklim olarak sıcak seven tropikal meyveler donmasın diye kamera sistemi taktırdı, karşısına derece koyarak hava sıcaklığın eksi 1 düştüğünde serasında soba yakıyor.

Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan ve 'pitaya' ismiyle de bilinir ejder meyvesini eken Talih ailesi gözü gibi baktığı fidelerinden istediği sonucu aldı. Bölgede ilk kez üretilen ejder meyvelerinin hasadı yapıldı. Ana vatanı Meksika, Orta ve Güner Amerika olan ejder meyvesini 2019 yılında eşinin merakı ile başladığı 2021 yılında a ilk dikimini gerçekleştirdiğini anlatan Ahmet Talih, "Merak ile başladığımız bu üretime meyveyi şuanda üretmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu meyveyi çok araştırdık, Türkiye'de en çok üretilen Mersin'in Anamur ilçesine giderek yerinde inceledik. 2021 yılının Nisan 15'inde dikimimizi gerçekleştirerek, bir yıl sonucunda Allah'ın izni ile ilk meyvemizi almak nasip oldu" dedi.

"Faydaları saymakla bitmiyor"

Ahmet Talih, meyvenin faydaların saymakla bitmediğini, bu konuda bilimsel araştırmalar yapıldığını anlatarak, "Rakım uygun, rekoltesi yüksek bir meyve. Faydaları çok fazla. Kolon kanserine etkisi var, göz sağlığına faydalı bir meyve. İstanbul Üniversitesi bunun yoğun bir araştırmasını yaptı, sonuçlarını halkla da paylaştı, medyayla da paylaştı. Memleketimizde oluyor. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ederim" dedi.

"Kilosu 80 ile 100 lira arası satılıyor"

Ejder meyvesi üreticisi Ahmet Talih, açıklamasının devamında, "Burası 173 metrekare bir alan. Beyaz, kırmızı ve mor çeşitleri olarak toplamda 350 adet fidanımız mevcut. Şuanda kilosu 80-100 TL arasında gidiyor kilosu. Bunun ilk yılında bu kadar adede ne kadar vereceğini tam bilmiyorum. Şuan kayıt altına alıyorum. Tabi bu her sene çarpı iki. 150 kiloysa seneye 300 kilo. Rekoltesi fazla bir meyve yani" dedi.

"Hedefim Osmaneli'nde muz yetiştirmek, denemelerimiz sonuç vermek üzere"

Talih, hedefinin Osmaneli'nde muz yetiştirmek olduğunu anlatarak, "Nasip olursa sırada muz var. Muzumuz da olursa Osmaneli'nde neden tropikal meyve seracılıkları olmasın. Muz, pasiflora, guavar bunların hepsini şuanda yetiştirmiş oluyorum şuanda ben. Seramızın içinde hepsi mevcut. Muzumuz şuanda büyüdü ve göbek çıkarmaya başladı. Nasip olursa 15-20 gün içerisinde onu da bekliyoruz" dedi.

"Hava sıcaklığı eksi 1'e düşünce koşarak seraya geliyorum ve sobayı yakıyorum"

Bu meyveyi yetiştirene kadar birçok zorluk yaşadığı anlatan Ahmet Talih, "Bu üründe en büyük sıkıntımız tabi bölgedeki kış şartları. Kış ayında sobamızı yakarak buradaki hava sıcaklığının eksi 1'e düşmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Kamera sistemlerim var iki tarafta. Kameraların karşılarında derecelerimiz var. Gece telefondan takip ederek, gece 3'de 4'de artık ne zaman eksi 1'e düşerse gelip can kurtarıcımızı hemen ateşliyoruz. Gerekli ortamı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"8 ay gözümüz gibi bakıyoruz"

Talih son olarak, "Bunun hasadı Temmuz ayında başlıyor, Aralık ayına kadar. 4 dönem devam ediyor. 8 ay gözümüz gibi bakıyoruz. 4 ay ürün alıyoruz. Zaten en büyük insana mutluluk veren 8 ayın sonunda 4 aylık mutluluk, insanın her şeyini bitiriyor tabii ki" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik 1. Amatör Lig'de kur'alar çekildi Bilecik 1. Amatör Lig'de kur'alar çekildi Osmaneli'de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı Osmaneli'de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Osmaneli, Bilecik, Sonora, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu meyveyi yetişmek için serasına kamera sistemi ve soba kurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bu meyveyi yetişmek için serasına kamera sistemi ve soba kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement