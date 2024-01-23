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Bilecik'te çiftçilere tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te çiftçilere tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilere yönelik kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde düzenlenen toplantıda, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi, IPARD destekleri ve TARSİM destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, toprakların boş bırakılmaması ve tarımın ileri götürülmesi için arazilerin toplu olmasının önemine vurgu yaptı.

Bilecik\'te çiftçilere tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi
23.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:46
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçiler yönelik kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde "Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi, IPARD destekleri ve TARSİM destekleri" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşma yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "Topraklarımızı boş bırakmamız, üretime kazandırmamız lazım. Elimizden gelen bütün gayretleri göstererek tarıma ve hayvancılığa kazandırmamız lazım. Tarımı ve hayvancılığı ileri götürmemiz için arazilerimiz toplu olması lazım. Dolayısıyla bir eksik yanımız var. İlimizde arazilerimiz çok parçalı. Toplaştırmanın önemli olduğunu, hem tarım hem de hayvancılık için önemli olduğunu bunu da vurgulamamız lazım" dedi.

Konuşmasının ardından desteklemeler hakkında sunum yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te çiftçilere tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te çiftçilere tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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