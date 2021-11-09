Bilgi Eğitim yeni programlarla eğitime başlıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında Yaşam Boyu Eğitim Birimi olarak bireysel ve kurumsal eğitim programları sunan Bilgi Eğitim, yeni programlarıyla eğitime başlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Eğitim mesleki gelişime yönelik bireysel ve kurumsal sertifika programları geliştirerek farklı iş ve ilgi alanlarından farklı yaş ve meslek gruplarına ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler sunuyor.

Bilgi Eğitim'in programında yönetim becerilerinden psikolojiye, mobil oyun geliştirmeden dil programlarına, mini MBA programından e spor ve yeni nesil spor etkinliklerine kadar çok geniş bir yelpazede online ve sınıf içi eğitim içerikleri bulunuyor.

Arizona State Üniversitesi ve Thunderbird School of Global Management ile iş birlikleri

Bilgi Eğitim eğitimci kadrosunda akademisyenleri, kanaat önderlerini, iş dünyasının önde gelen profesyonellerini ve düşünce liderliğinde önde gelen bir küresel kaynak olan Thunderbird School of Global Management'ın eğitimcilerini bir araya getiriyor. Arizona State Üniversitesi ve Thunderbird School of Global Management ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında verilen yönetici geliştirme eğitimleri ile 4. Sanayi Devrimi'nin gerektirdiği yetkinliklerle donanmış küresel liderlere ve yöneticilere eğitim vermeyi amaçlıyor.

Düzenlenecek bireysel ve kurumsal eğitimler, seminerler ve konferanslar ile rekabet gücünü artırmak, kişisel ve kurumsal gelişimin desteklenmesine öncülük etmek ve çözüm ortaklıkları geliştirerek tüm sektörlerde sürekli eğitim kültürünü yerleştirmek hedefleniyor. Geleceğin yetkinlikleri ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri gözetilerek hazırlanan eğitim programlarında katılımcılar, onlarca farklı ve yenilikçi dersi çevrimiçi olarak alabiliyor.