BİLGİ ve GİRVAK'tan Girişimcilik İşbirliği

Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ile Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla işbirliğine imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Yerleşkesinde gerçekleştirilen işbirliği protokolü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay, Dr. Öğretim Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül ve GİRVAK Gençlik Programları Direktörü Alper Şentürk'ün katılımıyla imzalandı.

Öğrencileri girişimcilik yolculuklarında destekleyerek girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı hedefleyen işbirliği kapsamında Girişimcilik Vakfı ekibi, yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyeleri ile eski ve mevcut "burs ve eğitim imkanı sağlanan GİRVAK Fellow Programı kapsamında seçilen kişiler (GİRVAK fellow)" BİLGİ'nin teknoloji girişimciliği derslerine konuk olarak katkı sağlayacak. Öğrenciler GİRVAK ekibinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacak. Ayrıca GİRVAK fellow'ları da BİLGİ'de verilen girişimcilik derslerine misafir öğrenci olarak katılım sağlayabilecek.

BİLGİ Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), teknoloji girişimcilerine destek sağlamak amacıyla GİRVAK'ın yönlendirdiği mentörleri girişimcilerle buluşturacak. TEKMER'de startup kurmak isteyen GİRVAK fellow'ları, başvurularında öncelik hakkına sahip olacak ve kabul edilmeleri halinde kontenjan önceliğinden yararlanacak. TEKMER'de startup yürüten fellowlar, hizmet bedellerinde yüzde 15 indirim elde edecek.

GİRVAK Fellow'larına Yüksek Lisans Programında İndirim

Girişimcilik alanında yüksek lisans yapmak isteyen GİRVAK fellowları, BİLGİ Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı'na başvurduklarında yüzde 35 oranında indirim hakkı kazanacak. Program, teknoloji girişimciliği alanında yetenekli gençlere rehberlik ederek bilgi birikimlerini artırmaları ve sektörde güçlü adımlar atmaları için yeni olanaklar sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, Türkiye'de girişimcilik kültürünün son yıllarda olumlu anlamda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Girişimcilik faaliyetlerinin yeniliğe bağlı olarak ulusların ekonomik kalkınmasında itici bir güç olduğunun farkında olduklarını aktaran Şenkardeş şöyle devam etti:

"Bu farkındalıkla Türkiye'den çıkan, aralarında üniversitemizin mezunlarının da olduğu Unicornlardan aldığımız ilhamla girişimcilik konusunda bilgi üretmek, paylaşmak ve deneyim aktarımına odaklı çıktılar üretmeyi stratejimize ekledik. Öğrencilerimize ve toplumumuza fayda sağlamak misyonumuzla bu alanda 10 yılı aşkın süredir değer üreten GİRVAK ile işbirliği yaparak bu alanda sahip olduğumuz akademik bilgiyi ve üniversitemizin imkanlarını GİRVAK'ın ilgi ve tecrübeleriyle harmanlayarak zenginleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Ders içeriklerine eklenecek deneyim paylaşımları kadar öğrencilerin girişim projelerine verilecek destekler de çok kıymetli. Bu işbirliğinin okulumuz bünyesindeki TEKMER'e daha fazla mezunumuzu kazandıracağı ve ülkemiz teknoloji girişimciliği ekosistemini destekleyeceğine inancımız yüksek."

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da, İşbirliklerinin, Türkiye'de girişimcilik kültürünü güçlendirmek adına önemli bir adım olduğuna değindi.

Afra, "İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi köklü bir kurumla birlikte çalışarak gençlerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve onları destekleyecek bir ekosistem oluşturmaları için fırsatlar sunacağız. Girişimcilik Vakfı olarak amacımız, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalıştığı ortamları deneyim ve vizyonumuzla gençlere aktarmak ve böylece potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak." açıklamalarında bulundu.