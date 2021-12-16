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Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! - Son Dakika

Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!

16.12.2021 15:12
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı. Buna göre Microsoft'ta üst yönetici pozisyonunda çalışan bir kişi aylık 250 bin dolar ücret alıyor.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından bazı şirketlerin maaş politikaları da merak edilmeye başlandı. Bu şirketlerin başında gelen Microsoft'un çalışanlarına ödediği maaşlar da sızdı. Buna göre Microsoft'ta üst yönetici olan biri, 250 bin dolar maaş alıyor.

MAAŞ VE TERFİDE EŞİTSİZLİK VAR

Business Insider, Microsoft çalışanlarının ne kadar kazandığına dair bir fikir edinmek için sızdırılmış maaş tablolarından ve vize başvurularından elde edilen verileri derledi. Sonuçlar, teknoloji devinin en yüksek maaşlı pozisyonlarını ortaya koydu. Aynı zamanda, çalışanların maaş ve terfi konularındaki eşitsizliklerini ortaya çıkardı.

KADIN ÇALIŞANLAR AYRIMCILIKTAN DERTLİ

Bununla birlikte Microsoft çalışanları maaş verilerini sızdırdıktan sonra maaş ve terfi ayrımcılığına karşı düzenleyicilerden harekete geçmelerini talep etti. Microsoft'ta teknik rollerde olan onlarca kadın, şirketteki maaş ve terfilerde uğradıkları cinsiyet ayrımcılığını belgelemek için şirketin maaş tablosunu sızdırdı.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞANIN MAAŞ BİLGİSİ VAR

Bin 200'den fazla çalışan, deneyim ve departman bakımından değişen çalışanların her yıl ne kadar kazandığını ortaya koyan elektronik tabloda maaşlar paylaşıldı. Verilere göre en az kazananlar yazılımcı, kalite mühendisi ve çözüm mimarı pozisyonları oldu.

Veriler ayrıca cinsiyete, ırka ve etnik kökene göre promosyon dökümleri ile konuma göre ne kadar ödeme oranlarının değiştiğini gösterdi. Ancak tartışılan konulardan bazıları maaşların ötesine geçti ve belirli çalışanlara yönelik muameleye odaklandı.

İşte Microsoft çalışanlarının maaşları:

YAZILIM MÜHENDİSİ

Sızan Microsoft elektronik tablosundaki 600'den fazla çalışan, Azure, Office ve Windows dahil olmak üzere şirket genelindeki iş birimlerinde mühendis olarak tanımlandı. Veriler, yazılım mühendislerinin yılda ortalama 185 bin dolar kazandığını gösterdi. En yüksek kazanç grubundaki mühendislerinse yıllık maaşlarının 500 bin dolara kadar çıktığı görüldü. Bununla birlikte, giriş seviyesi mühendislerin 132 bin 900 dolardan, kıdemli mühendislerin maaşları ise 217 bin dolardan başlıyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ MAAŞI

Microsoft'un üst düzey yöneticileri geçen yıl 250 bin dolara varan maaşlar aldı. Yabancı Çalışma Sertifikası Ofisi, her yıl H-1B vizelerinden alınan maaşları yayınlayarak Microsoft gibi şirketlerin yabancı işçilere ne kadar ödediğini ortaya koydu.

Business Insider'ın bildirdiğine göre, veriler yalnızca taban maaşı içeriyor ve ek ödemleri göstermiyor. Ancak, Microsoft'un genellikle paylaşmadığı ücretlere bir bakış sağlıyor. Business Insider, Microsoft'taki en yüksek maaşlı pozisyonları bulmak için bu vizelerin bin 400'ünden fazlasını analiz etti. Ardından en yüksek üst düzey yönetici maaşının 250 bin dolar olduğu görüldü.

Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!

Business Insider, Microsoft, dolar, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! - Son Dakika Ekonomi


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