Bina İnşaatı Endeksi Haziran'da %26,9 Arttı

Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 23,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı. - İSTANBUL