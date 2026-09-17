Bingöl'de 1200 dönümlük elma bahçesi için üniversiteyle iş birliği planı - Son Dakika
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Bingöl'de 1200 dönümlük elma bahçesi için üniversiteyle iş birliği planı

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Bingöl\'de 1200 dönümlük elma bahçesi için üniversiteyle iş birliği planı
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Bingöl Valisi Cahit Çelik, kentte ticari elma üretimini geliştirmek için üniversiteyle iş birliği yaparak ilk etapta bin 200 dönümlük elma bahçesi kurmayı planladıklarını açıkladı. Çelik, kentte ticari elma üreticisi bulunmadığını, Niğde'deki Bingöllü iş adamlarının desteğiyle bu alanda güzel işler yapılabileceğini söyledi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, kentte ticari anlamda elma üretimini geliştirmek amacıyla üniversiteyle iş birliği içerisinde bin 200 dönümlük elma bahçesi oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Cahit Çelik, Bingöl'ün rakımı, havası ve suyunun elma üretimi için uygun olduğunu belirterek, kentte hemen hemen her bölgede küçük ölçekte elma yetiştirildiğini ancak ticari anlamda elma üretimi yapan üretici bulunmadığını söyledi.

Bingöl'de görev yaptığı süre içerisinde belirli başlıklarda daha fazla gayret göstererek yeni projeler üretmek istediklerini ifade eden Çelik, "Bingöl'ün rakımı, havası, suyu özellikle elma üretiminde çok uygun. Memleketimizin hemen hemen her köşesinde küçük ölçekte de olsa insanların bahçesinde elma ağaçları var. Belki sizlerin de bahçelerinde var ama Bingöl'de elmacılığı ticari anlamda yapan hiçbir üreticimiz yok. Bu çerçevede inşallah üniversiteyle iş birliği içerisinde ilk etapta bin 200 dönümlük bir elma bahçesi yapmak istiyoruz" dedi.

Bingöl dışında elma üretimi yapan Bingöllü iş adamlarının da bulunduğunu belirten Çelik, "Bingöllü hemşehrimiz olup Niğde'de 5 bin, 6 bin dönüm elma bahçesi yapan arkadaşlarımız da var. Onların da desteğiyle burada elmacılık alanında güzel bir iş yaparız" diye konuştu.

Vali Çelik, Hesarek Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolda genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bu sezon vatandaşların yolu daha güvenli ve rahat kullanabilmesini hedeflediklerini söyledi. Çelik, "Yolla ilgili şu an çalışmalarımız devam ediyor. Yolu genişletiyoruz. İki tane makine kiralamıştık, ek olarak iki tane daha kiraladık. Niyetimiz en azından bu sezona kadar yolu geniş bir şekilde, kışın hiçbir trafik tehlikesi, hiçbir sıkıntı oluşturmadan vatandaşlarımızın kullanımına açmak" ifadelerini kullandı.

Hesarek Kayak Merkezi için 2027 yılında zirve noktaya kapalı telesiyej yapılmasını hedeflediklerini aktaran Çelik, "2027 yılında niyetim özellikle orada tam en tepeye, en zirve noktasına, 2 bin 500 rakımlı noktaya kapalı bir telesiyej yaptırmak. Bununla ilgili de Gençlik ve Spor Bakanlığına biraz baskımız olacak. Hesarek'i turizm anlamında, kayak merkezi anlamında inşallah iyi bir noktaya getirmek istiyorum" dedi.

Çelik ayrıca Hesarek'te fidan dikimi yapılması için Orman Teşkilatı ile görüşmeler gerçekleştirildiğini ve program oluşturulduğunu belirterek, ilkbaharda bölgede kapsamlı fidan dikimi yapılacağını söyledi.

Kaynak: İHA
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