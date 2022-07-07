Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk - Son Dakika
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Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk

07.07.2022 11:49
Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk

Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk Kurban Bayramı'na iki gün kalmasına rağmen, canlı hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor.

Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk

BİNGÖL - Kurban Bayramı'na iki gün kalmasına rağmen, canlı hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Kırsaldan getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını beklemeye devam ediyor.

Kurban Bayramı'na iki gün kala, canlı hayvan pazarlarındaki kurbanlıklar alıcılarını beklemeye devam ediyor. Kırsal alanlardan getirilen büyükbaşların fiyatları 15 ile 25 bin TL, küçükbaş hayvanların fiyatları da 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Bayrama sayılı günler olmasına rağmen pazarda sık sık durgunluğun yaşandığını dile getiren üreticiler, bayramın son gününe kadar kurbanlıkların alıcılarını beklediğini belirtti.

Yaklaşık 10 gündür pazarda olan üreticilerden Serdal İşeri, "10 gündür buradayız ve 3 tane düve satmışız. Her sene bu vakitlerde satış yapıyorduk. Genç'te satıyorduk, burada satıyorduk ve illa ki bitiriyorduk. Fiyatlarımız da normaldir. 15 bin TL'den başlayan fiyatlardır ama satamıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk - Son Dakika

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