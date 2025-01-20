Bingöl'de Nitelikli Eleman Yetiştirme Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bingöl'de Nitelikli Eleman Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Bingöl\'de Nitelikli Eleman Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Bingöl'de İŞKUR ve BİNTSO arasında nitelikli işgücü yetiştirme protokolü imzalandı, işsizlere fırsat sunulacak.

20.01.2025 10:43
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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasındaki imza töreninde konuşan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, "NİYEP, işletmelerimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ve işsiz vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunacak önemli bir adımdır. Bu programın hayata geçmesini sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

İŞKUR Bingöl İl Müdürü Cevdet Baycuman ise "Protokolle birlikte işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel kendi işletmelerinde yetiştirilecek. Program süresince kursiyerlere günlük ücretler, genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası sağlanacak, başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecektir" diye konuştu.

Program ile iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve işsizlere mesleki eğitim sunma, katılımcılara günlük ücret, sigorta desteği ve mesleki sertifika sağlanması ile kursu tamamlayanların yüzde 60'ının en az 120 gün istihdam edilmesi hedefleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Eğitim, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de Nitelikli Eleman Yetiştirme Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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