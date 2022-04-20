Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika
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Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor

20.04.2022 16:37
Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın girişimleriyle Birecik Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Çoğan bölgesinde 850 konut yapılıyor.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın girişimleriyle Birecik Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Çoğan bölgesinde 850 konut yapılıyor.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, seçim döneminde verdiği vaatleri bir bir yerine getiriyor. Seçim döneminde verilen sözlerden birisi olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projesi de hayata geçiyor. Barınma ihtiyacını büyük ölçüde giderecek ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapma imkanı sunacak olan 850 konutluk TOKİ Projesinde sona yaklaşılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür eden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, ilçedeki inşaat çalışması devam eden TOKİ konutlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucu ilçemize kazandırdığımız 850 konut, okul, camii ve sosyal tesislerin yer aldığı Çoğan bölgesinde hummalı bir çalışma var, binalar yükseliyor. Ev sahibi olma hayaline az kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor
Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor
Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor
Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor
Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor

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Birecik Belediyesi, Mahmut Mirkelam, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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