Birikim Varlık Yönetim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11781 D. İş sayılı kararıyla şirkete TMSF'nin kayyım olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu belirtildi.

Buna göre, şirketin yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, yönetim kurulu başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert, yönetim kurulu üyeliklerine ise Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüne­yit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu atandı.