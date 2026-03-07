Biruni Tıp Fakültesi 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
Biruni Tıp Fakültesi 10. Yılını Kutladı

Biruni Tıp Fakültesi 10. Yılını Kutladı
07.03.2026 13:38
Biruni Üniversitesi Hastanesi, 10. yıl dönümünü iftar ve ödül töreniyle kutladı, başarı vurgu yapıldı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kuruluşunun 10. yıl dönümünü düzenlenen program ve kıdem ödülleri töreniyle kutladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin fuaye alanında gerçekleştirilen iftar yemeğinde, hastanenin 10 yıllık gelişim süreci ve kurumsal birlikteliğin önemi vurgulandı.

İftar programının ardından düzenlenen törende, 10. yıl kıdem ödülleri kapsamında kurumda 5 yıl ve üzerinde görev yapan personele plaketleri takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Yüksel, Biruni Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kuruluşundan bu yana araştırma, eğitim ve sağlık hizmetleri alanında önemli gelişim gösterdiğini belirtti.

Bilimsel projeler ve uluslararası iş birlikleriyle akademik üretimin her geçen yıl arttığını ifade eden Yüksel, üniversite ve hastanenin bilgi üreten bir sağlık ve bilim merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hastane Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal da Biruni ailesinin 10. yılını birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, "Bu güzel ailenin hep birlikte canı gönülden 10. yılını kutluyorum. Bugün bu başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonraki vizyonumuz artık sadece Türkiye değil, dünyada bir numara hastane olmak olacak. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yaman ise Biruni çatısı altında güçlü bir akademik birliktelik bulunduğunu vurguladı.

Kurumun geleceğine olan inancına dikkati çeken Yaman, 50 yılı aşkın akademik hayatında edindiği deneyimlere değinerek, genç akademisyenlerin ve hekimlerin bilimsel üretimle Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyacağına inandığını vurguladı.

Biruni Üniversitesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert de yaklaşık 9 yıldır kurumda görev yaptığını belirterek Biruni ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu gururu anlattı.

Sert, hastanenin kuruluşundan bu yana çalışanların büyük emek verdiğini ifade ederek, kurumun gelecekte de barışı, bilimi ve insanlığa hizmet eden hekimleri yetiştiren bir merkez olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Hastane, Ekonomi, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni Tıp Fakültesi 10. Yılını Kutladı - Son Dakika

