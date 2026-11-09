BIST 100, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 0,58 artışla 11.549,65 puana çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 0,58 artışla 11.549,65 puana çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 67,05 puan ve yüzde 0,58 artışla 11.549,65 puana yükseldi. Bankacılık hisseleri öncülüğünde genele yayılan alımlarla toplam işlem hacmi 59,2 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 11.549,65 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,05 puan ve yüzde 0,58 artışla 11.549,65 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 59,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve geçen haftaki sert satışların ardından gelen tepki alımlarıyla karışık seyrederken gözler ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek 17 yıldır ayrı yaşıyorlar 35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
14:01
İzmir Valiliği’nden yeni açıklama: Fabrikada ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir Valiliği’nden yeni açıklama: Fabrikada ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:24
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:08:12. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 0,58 artışla 11.549,65 puana çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android