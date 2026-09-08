BIST 100 bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,79 yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,79 yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kazanarak 14.405,25 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinin yüzde 4,32 artışla öne çıktığı günde, Orta Doğu'daki jeopolitik risklere rağmen yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kazanarak 14.405,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 253,66 puan artarken toplam işlem hacmi 254,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,32, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,39 ile bilişim oldarak belirlendi.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Japonya'da makine siparişleri ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,79 yükseldi - Son Dakika

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