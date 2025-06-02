BIST 100'de Düşüş, Altın Fiyatı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100'de Düşüş, Altın Fiyatı Artışta

02.06.2025 19:06
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BIST 100 endeksi 9.008,87 puandan kapanırken, altının ons fiyatı 3.375 dolara yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,70 puan azalarak 9.008,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,63 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.012,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.964,99 puanı, en yüksek 9.083,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 9.008,87 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 31,43 puan ve yüzde 0,32 kazançla 9.971,24 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 74'ü geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 375 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 375 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 4 milyon 236 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,88, bileşik getirisi de yüzde 43,80 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,0877, satışta 39,2443 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,0352, satışta 39,1916 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 142,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,3 artışla 64,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100'de Düşüş, Altın Fiyatı Artışta - Son Dakika

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