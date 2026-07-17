BIST 100'de Düşüş Sürekli - Son Dakika
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BIST 100'de Düşüş Sürekli

17.07.2026 13:23
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BIST 100 endeksi, ilk yarıda %1,81 düşüşle 13.992,64 puana geriledi. İşlem hacmi 77,8 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybederek 13.992,64 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,6 puan ve yüzde 1,81 düşüşle 13.992,64 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,18, holding endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,58 ile tekstil deri, en fazla kaybeden ise yüzde 9,19 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, teknoloji ve çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da ABD-İran arasında tırmanarak devam eden karşılıklı saldırıların etkisiyle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100'de Düşüş Sürekli - Son Dakika

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