BIST 100 Endeksi %1,09 Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi %1,09 Düştü

23.06.2026 13:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.568,71 puana gerileyerek %1,09 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kaybederek 14.568,71 puana geriledi.

Dün 14.729,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 80,52 puan ve yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 160,94 puan ve yüzde 1,09 düşüşle 14.568,71 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.502,78 puanı, en yüksek 14.649,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,16, mali endeks yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken 77'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Sasa Polyester ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 130 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 161,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4820 liradan, avro 53,0800 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 azalışla 4 bin 130 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 77,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %1,09 Düştü - Son Dakika

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