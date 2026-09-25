BIST 100 endeksi 12.899,35 puandan kapandı, işlem hacmi 99,6 milyar lira oldu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 endeksi 12.899,35 puandan kapandı, işlem hacmi 99,6 milyar lira oldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,02 puan artışla günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,6 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,02 kazandı, holding endeksi yüzde 1,29 kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,16 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka şirketlerine yönelik alımlar ile ABD ve İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik aşamalı bir plan üzerinde çalıştığına ilişkin haberler risk iştahını desteklerken, yüksek seyreden petrol fiyatları ve yüzde 5'in üzerinde seyreden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişleri sınırlıyor.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 19:14:51. #.0.3#
SON DAKİKA: BIST 100 endeksi 12.899,35 puandan kapandı, işlem hacmi 99,6 milyar lira oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei