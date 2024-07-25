BIST 100 Endeksi 120 Puan Düşerek Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120,09 puan düşerek 10.871,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,41 puan ve yüzde 0,02 azalışla 10.989,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.838,43, en yüksek 11.017,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 10.871,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 0,79 ve sanayi endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 149,64 puan ve yüzde 1,25 kayıpla 11.799,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Mia Teknoloji ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 364 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 364 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalarak 2 milyon 554 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,55, bileşik getirisi de yüzde 42,27 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9602 lira, satışta 33,0923 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,7877 lira, satışta 32,9191 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2880 ve dolar/yen paritesi de 153,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 80,9 dolardan işlem görüyor.