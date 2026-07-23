BIST 100 Endeksi 14.200'e Yaklaştı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 14.200'e Yaklaştı

23.07.2026 13:34
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 14.198,68 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazanarak 14.198,68 puana yükseldi.

Dün 14.138,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,66 puan ve yüzde 0,08 artışla 14.150,52 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,82 puan ve yüzde 0,42 artışla 14.198,68 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.119,13 puanı, en yüksek 14.205,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 1,54, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 35'i düştü, 8 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 90 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 163,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,2400 liradan, avro 54,0220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 azalışla 4 bin 90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,2 artışla 93,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 14.200'e Yaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 14.200'e Yaklaştı - Son Dakika
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