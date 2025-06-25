BIST 100 Endeksi 9.418,52'de Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 9.418,52'de Kapatıldı

25.06.2025 19:04
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BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kaybıyla günü 9.418,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,38 puan azalarak 9.418,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 ve 24,71 puan yükselişle 9.473,60 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.395,04 puanı, en yüksek 9.484,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybıyla 9.418,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 29,26 puan ve yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.486,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 59'u geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 324 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi yüzde 42,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,6114, satışta 39,7701 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,5226, satışta 39,6809 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 145,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 9.418,52'de Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 9.418,52'de Kapatıldı - Son Dakika
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