BIST 100 Endeksi 9.724,50'ye Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 9.724,50'ye Düştü

BIST 100 endeksi, günü 40,62 puan azalarak 9.724,50 puandan kapattı. Hisselerde karışık seyir.

20.12.2024 19:50
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,62 puan azalarak 9.724,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 25,84 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.790,96 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.699,85 puanı, en yüksek 9.814,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 9.724,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,57 puan ve yüzde 0,61 kayıpla 10.606,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 624 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 624 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,58, bileşik getirisi de yüzde 43,50 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,0374 lira, satışta 35,1778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,9822 lira, satışta 35,1224 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 72,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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