BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 8.977,45 puana geriledi.

Dün 9.002,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,26 puan ve yüzde 0,18 artışla 9.018,59 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,88 puan ve yüzde 0,28 azalışla 8.977,45 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.960,14, en yüksek 9.070,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90 ve hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 712 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,03, bileşik getirisi yüzde 42,84 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,3030 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2920 liradan, avro 37,2260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 2 bin 712 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 74,1 dolardan işlem görüyor.