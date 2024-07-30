BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,07 puan düşerek 10.691,68 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.666,05, en yüksek 10.832,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 10.691,68 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı ise 2 bin 388 dolardan işlem görüyor.

30.07.2024 18:45
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,07 puan düşerek 10.691,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,42 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.666,05, en yüksek 10.832,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 10.691,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,62 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,66 puan ve yüzde 0,58 kayıpla 11.596,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 388 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 388 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0072 lira, satışta 33,1395 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9278 lira, satışta 33,0597 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi de 154,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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