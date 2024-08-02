BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 324,62 puan düşerek 10.473,47 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.415,62, en yüksek 10.686,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 düşüşle tamamladı. Teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali endeksler de değer kaybetti. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi.

02.08.2024 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 324,62 puan düşerek 10.473,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 136,64 puan ve yüzde 1,27 azalışla 10.661,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.415,62, en yüksek 10.686,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 düşüşle 10.473,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,98, sanayi endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 2,50 ve mali endeks yüzde 3,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 405,79 puan ve yüzde 3,45 kayıpla 11.372,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 86'sı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 423 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 423 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 artarak 2 milyon 642 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0532 lira, satışta 33,1856 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,0551 lira, satışta 33,1875 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2810 ve dolar/yen paritesi de 146,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4 azalışla 76,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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