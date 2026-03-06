BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Düşüşte

06.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 12.985,09 puana gerileyerek yüzde 0,72 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 12.985,09 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,85 puan ve yüzde 0,72 azalışla 12.985,09 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,27 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 2,20 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:02:53. #.0.5#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.