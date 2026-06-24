BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Düşüşte

24.06.2026 13:26
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 14.389,03 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 14.389,03 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,57 puan ve yüzde 1,04 düşüşle 14.389,03 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,65 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,70 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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