BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 14.377,17 puana geriledi.

Dün günü 14.458,98 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 10,09 puan ve yüzde 0,07 artışla 14.469,07 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,81 puan ve yüzde 0,57 azalışla 14.377,17 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.341,15, en yüksek 14.562,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,01, mali endeks yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 45'i düştü, 7'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 481 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,30, bileşik getirisi yüzde 40,78 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,3647 ve dolar/yen paritesi 158,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,9560 liradan, avro 56,2780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 481 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 artışla 93,7 dolardan işlem görüyor.