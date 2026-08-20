Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları - Son Dakika
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Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
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Merkez Bankası ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nin enflasyon tahminlerinin ardından Ocak 2027 memur ve emekli zam oranları şekillendi. Yeni senaryolara göre; SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarının memurları yine geride bırakması beklenirken, en düşük memur maaşının 75 bin 744 TL'ye, en düşük emekli aylığının ise 25 bin 886 TL'ye çıkacağı hesaplandı.

Emekli ve memur maaşlarına Ocak 2027’de yapılacak artış oranları için hesaplamalar şimdiden başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi ve piyasa beklentilerinin netleşmesiyle iki farklı zam senaryosu öne çıktı. Yeni oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri memurlara kıyasla daha yüksek zam alırken, en düşük memur maaşının 75 bin TL sınırını aşması bekleniyor.

Temmuz ayında yapılan enflasyon ve toplu sözleşme artışlarının ardından gözler yeni yılın ilk ayına çevrildi. Maaş artışlarının yasal dayanağına vurgu yapılan ekonomik değerlendirmelerde, "Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar yılda iki kez maaş artışı alıyor. Bu artışlarda ise enflasyon belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyona göre artış alırken, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor" denildi.

HESAPLAMA FARKLARI MAAŞLARA YANSIYOR

Temmuz ayında SSK'lı emeklilerin artışının memurlara göre 6 puan fazla olmasının gerekçelerine dikkat çekilen analizlerde şu ifadelere yer verildi: "Hesaplamalar farklı olduğu için zaman zaman iki kesimin artışı değişebiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine direkt enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Bu yüzden bazen memurlar lehine bazen SSK'lılar lehine sonuç çıkıyor."

Önümüzdeki zam döneminde de benzer bir tablonun beklendiğini belirten uzmanlar, "Yapılan hesaplamalara göre yine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı memurlar ve memur emeklilerinden fazla olacak. Ancak bu kez aradaki fark 2 puan kadar hesaplanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası, daha önce yüzde 26 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini son toplantısında yukarı yönlü revize ederek yüzde 28'e çıkardı. Öte yandan, Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 olarak kayıtlara geçti. Bu tahminler ışığında şekillenen 6 aylık enflasyon beklentilerine işaret edilen raporlarda, "Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon yüzde 28'e göre hesaplandığında 8.7, yüzde 29.43'e göre hesaplandığında ise 9.91 olarak hesaplanıyor" ifadeleri kullanıldı.

ZAM ORANLARINDA İKİ FARKLI SENARYO

Ortaya çıkan oranların maaşlara nasıl yansıyacağına dair detaylı hesaplamalar da kamuoyuyla paylaşıldı:

  • 1. senaryo (%28 enflasyon tahminine göre): SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 8.7, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6.67 zam alabileceği belirtildi.
  • 2. Senaryo (%29.43 piyasa anketi tahminine göre): SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9.1, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 7.86 oranında artış alacağı öngörüldü.

Memur ve memur emeklilerinin artış formülüne değinilen değerlendirmelerde, "Memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun üzerine temmuzdaki yüzde 7 zammı geçen enflasyon eklenecek. Bu da son tahminlere göre sırasıyla 1.59 ve 2.72 puan olarak çıkıyor" denildi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN LİRAYI AŞACAK

Yeni oranların maaşları nasıl değiştireceği konusu da netlik kazanmaya başladı. Temmuz itibarıyla 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkan en düşük memur maaşının, ocak zammının yüzde 7.86 olması halinde 2027'nin ilk ayında 75 bin 744 lirayı bulacağı hesaplandı. Aynı senaryoda, 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 5 liraya ulaşacağı kaydedildi.

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI ARTACAK

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın artırılmasının da gündeme geleceği bildirildi. Bu uygulamaya yeniden başvurulması ve yüzde 9.91'lik artışın yansıtılması durumunda, en düşük emekli aylığı ödemesinin ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 886 liraya yükseleceği belirtildi.

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları - Son Dakika

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