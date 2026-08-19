Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor - Son Dakika
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Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor

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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile ilgili dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Milli savunmacı kendisine takım aramaya başladı. Sarı-lacivertli yönetim ise iyi bir teklif gelmesi halinde Çağlar'ın ayrılığına zorluk çıkarmayacak.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali bulunan isimlere Çağlar Söyüncü de eklendi. Erdem Akbaş'ın haberine göre Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimaline karşı takım arayışlarına başladı.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Sarı-lacivertli yönetimin de milli stoperin geleceği konusunda kararını verdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği ve ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacağı ifade edildi. Çağlar'ın takım arayışlarına başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde milli futbolcu için gelecek teklifler belirleyici olacak.

ATLETICO MADRID'DEN FENERBAHÇE'YE GELDİ

Çağlar Söyüncü, Ocak 2024'te Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-lacivertliler yarım sezonluk kiralama için İspanyol ekibine 2 milyon euro ödedi. Fenerbahçe, sezon sonunda milli stoperin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında alarak oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece kulübün Çağlar için ödediği kiralama ve bonservis bedeli toplam 10,5 milyon euroya ulaştı. Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Turgut Özmüş Mehmet Turgut Özmüş:
    Boş bir transferdi ! . 2 0 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    galatasaray da hic ummadigin anda hic ummadigin bir oyuncu 1 mac kazandirir sana sampiyonluk yada tur getirir. örnegi çoktur. 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    her zaman sakat 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    yazık etti kendine 0 0 Yanıtla
  • Serdar Dur Serdar Dur:
    Fener bunu gönderiyor GS İlkayı tutuyor daha hayret. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor - Son Dakika
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