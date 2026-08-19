Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali bulunan isimlere Çağlar Söyüncü de eklendi. Erdem Akbaş'ın haberine göre Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimaline karşı takım arayışlarına başladı.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Sarı-lacivertli yönetimin de milli stoperin geleceği konusunda kararını verdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği ve ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacağı ifade edildi. Çağlar'ın takım arayışlarına başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde milli futbolcu için gelecek teklifler belirleyici olacak.

ATLETICO MADRID'DEN FENERBAHÇE'YE GELDİ

Çağlar Söyüncü, Ocak 2024'te Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-lacivertliler yarım sezonluk kiralama için İspanyol ekibine 2 milyon euro ödedi. Fenerbahçe, sezon sonunda milli stoperin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında alarak oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece kulübün Çağlar için ödediği kiralama ve bonservis bedeli toplam 10,5 milyon euroya ulaştı. Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro