Yaalon'dan Netanyahu'ya İstifa Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaalon'dan Netanyahu'ya İstifa Çağrısı

Yaalon\'dan Netanyahu\'ya İstifa Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moşe Yaalon, Netanyahu'nun Suriye saldırısını eleştirerek iktidardan uzaklaştırılmasını istedi.

İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının yankıları iç siyasette de devam ediyor. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu bu saldırı üzerinden sert sözlerle eleştirerek, Türkiye ile gereksiz bir gerilime yol açtığını savundu.

"TÜRKİYE İLE GERİLİME YOL AÇTI, ABD'Yİ KIZDIRDI"

Sosyal medya platformu X üzerinden kapsamlı bir açıklama yayınlayan Yaalon, Netanyahu'nun bölgesel politikalarını adeta topa tuttu. İsrail Başbakanı'nın, atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava operasyonuyla Türkiye ile tansiyonu yükselttiğini belirten Yaalon, bu aceleci hamlenin aynı zamanda ABD'nin de tepkisini çektiğini vurguladı. Eski Bakana göre Netanyahu, Hizbullah ve İran'ın bölgedeki etkisinin nispeten azaldığı bir dönemde Suriye'de ortaya çıkan stratejik bir fırsatı da bu şekilde heba etmiş oldu.

EKİM 2023'ÜN HESABINDAN KAÇMA ÇABASI

Yaalon'un eleştirilerinin merkezinde Netanyahu'nun siyasi bekası için ülkeyi kasten bir çatışma sarmalında tuttuğu iddiası yer alıyor. Başbakan'ı, Ekim 2023'te yaşanan "Aksa Tufanı" saldırılarının siyasi ve askeri faturasından kaçmakla suçlayan Yaalon, Netanyahu'nun yeni kriz alanları yaratarak savaş cephelerini kasıtlı olarak açık tuttuğunu savundu. Yaalon, İsrail'in sürüklendiği son krizlerin ve mevcut yıkımın tek sorumlusunun bizzat Başbakan olduğunu dile getirdi.

TRUMP'IN "KIRMIZI KARTINI" HİÇE SAYDI

Açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail yönetimi arasındaki anlaşmazlıklara da dikkat çeken Yaalon, Gazze Şeridi'nde Trump'ın Türkiye ve Katar'ı da içeren bir "Barış Kurulu" ve 15 maddelik bir belgeyi dayattığını, bunun İsrail'in aleyhine bir tablo yarattığını kaydetti. Yaalon'a göre Netanyahu, Lübnan meselesinde İsrail'in lehine olabilecek bir düzenlemeden kaçarken, İran konusunda ise kendi "günahlarını telafi etmek" uğruna rejim değişikliği peşinde koşarak Trump ile büyük bir kriz yaşadı. Trump'ın İsrail'e gösterdiği diplomatik "kırmızı kartın" ve ABD'nin dünyadaki konumuna müdahale uyarılarının Netanyahu tarafından umursanmadığı ifade edildi.

MUHALEFETE TARİHİ ÇAĞRI

Yaalon, kamuoyuna verdiği mesajın sonunda İsrail muhalefet liderlerine seslenerek, ülkenin daha fazla yıkıma sürüklenmemesi için eyleme geçmeleri gerektiğini belirtti. Askerlerin ve sivillerin hayatını kurtarmanın tek yolunun, tüm siyasi çabaların birleştirilerek Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılmasına odaklanması olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlemişti. 

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Güvenlik, Türkiye, Suriye, Güncel, İsrail, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaalon'dan Netanyahu'ya İstifa Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:34
Nereden nereye İşte Yasin Öztekin’in yeni takımı
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:20
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fenerbahçe favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:51:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Yaalon'dan Netanyahu'ya İstifa Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.