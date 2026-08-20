Yaalon\'dan Netanyahu\'ya İstifa Çağrısı

İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının yankıları iç siyasette de devam ediyor. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu bu saldırı üzerinden sert sözlerle eleştirerek, Türkiye ile gereksiz bir gerilime yol açtığını savundu.

"TÜRKİYE İLE GERİLİME YOL AÇTI, ABD'Yİ KIZDIRDI"

Sosyal medya platformu X üzerinden kapsamlı bir açıklama yayınlayan Yaalon, Netanyahu'nun bölgesel politikalarını adeta topa tuttu. İsrail Başbakanı'nın, atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava operasyonuyla Türkiye ile tansiyonu yükselttiğini belirten Yaalon, bu aceleci hamlenin aynı zamanda ABD'nin de tepkisini çektiğini vurguladı. Eski Bakana göre Netanyahu, Hizbullah ve İran'ın bölgedeki etkisinin nispeten azaldığı bir dönemde Suriye'de ortaya çıkan stratejik bir fırsatı da bu şekilde heba etmiş oldu.

EKİM 2023'ÜN HESABINDAN KAÇMA ÇABASI

Yaalon'un eleştirilerinin merkezinde Netanyahu'nun siyasi bekası için ülkeyi kasten bir çatışma sarmalında tuttuğu iddiası yer alıyor. Başbakan'ı, Ekim 2023'te yaşanan "Aksa Tufanı" saldırılarının siyasi ve askeri faturasından kaçmakla suçlayan Yaalon, Netanyahu'nun yeni kriz alanları yaratarak savaş cephelerini kasıtlı olarak açık tuttuğunu savundu. Yaalon, İsrail'in sürüklendiği son krizlerin ve mevcut yıkımın tek sorumlusunun bizzat Başbakan olduğunu dile getirdi.

TRUMP'IN "KIRMIZI KARTINI" HİÇE SAYDI

Açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail yönetimi arasındaki anlaşmazlıklara da dikkat çeken Yaalon, Gazze Şeridi'nde Trump'ın Türkiye ve Katar'ı da içeren bir "Barış Kurulu" ve 15 maddelik bir belgeyi dayattığını, bunun İsrail'in aleyhine bir tablo yarattığını kaydetti. Yaalon'a göre Netanyahu, Lübnan meselesinde İsrail'in lehine olabilecek bir düzenlemeden kaçarken, İran konusunda ise kendi "günahlarını telafi etmek" uğruna rejim değişikliği peşinde koşarak Trump ile büyük bir kriz yaşadı. Trump'ın İsrail'e gösterdiği diplomatik "kırmızı kartın" ve ABD'nin dünyadaki konumuna müdahale uyarılarının Netanyahu tarafından umursanmadığı ifade edildi.

MUHALEFETE TARİHİ ÇAĞRI

Yaalon, kamuoyuna verdiği mesajın sonunda İsrail muhalefet liderlerine seslenerek, ülkenin daha fazla yıkıma sürüklenmemesi için eyleme geçmeleri gerektiğini belirtti. Askerlerin ve sivillerin hayatını kurtarmanın tek yolunun, tüm siyasi çabaların birleştirilerek Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılmasına odaklanması olduğunu vurguladı.