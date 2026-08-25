BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Düşüşte

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BIST 100 endeksi, 14.473,42 puandan kapanarak 28,07 puan değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,07 puan azalarak 14.473,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 43,69 puan ve yüzde 0,30 azalışla 14.457,80 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.341,93 puanı, en yüksek 14.541,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 59,49 puan ve yüzde 0,35 azalışla 16.707,20 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,88 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,39, mali endeks yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 64'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 632 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 632 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 150 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.9781, satışta 48.1703 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.9588, satışta 48.1510 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1671, sterlin/dolar paritesi 1,3634 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,1 azalışla 87,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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