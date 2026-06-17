BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,94 puan azalarak 14.421,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 90,09 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.583,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.375,38 puanı, en yüksek 14.604,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybederek 14.421,15 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 91,84 puan ve yüzde 0,55 azalışla 16.606,67 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,48, mali endeks yüzde 0,16 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Halkbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN???????, Akbank ile SASA??????? Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 344 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 344 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 531 bin 991 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,96, bileşik getirisi yüzde 41,55 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,1984, satışta 46,3835 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,1801, satışta 46,3652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3389 ve dolar/yen paritesi 160,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 artışla 80,4 dolardan işlem görüyor.