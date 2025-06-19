BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı

19.06.2025 18:50
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BIST 100 endeksi, gün içinde 94,11 puan kaybederek 9.102,02 puandan kapandı, birçok hisse geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94,11 puan azalarak 9.102,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 ve 42,68 puan artışla 9.238,81 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.092,69 puanı, en yüksek 9.294,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kaybıyla 9.102,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 109,96 puan ve yüzde 1,08 kayıpla 10.101,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 76'sı geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 369 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi de yüzde 43,24 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,4525, satışta 39,6106 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,3953, satışta 39,5531 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 145,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,9 artışla 77,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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