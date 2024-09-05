Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 10.030,51 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kazanırken, dün kapanışta BIST 100 endeksi 9.984,93 puanda kalmıştı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD'de açıklanan ekonomik veriler yatırımcılar üzerinde etkili oluyor. Bugün dikkatle takip edilecek veriler arasında ADP özel sektör istihdamı ve perakende satış verileri bulunuyor.

05.09.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 10.030,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,58 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.030,51 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 9.984,93 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.750 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Banka, Bıst, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement