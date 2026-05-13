BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı
BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

13.05.2026 10:20
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 14.846,74 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 66,82 puan ve yüzde 0,45 artışla 14.846,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91 holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,42 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 1,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerle yükselen petrol fiyatlarıyla artan enflasyonist endişeler, piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar da petrol fiyatları üzerinde etkili olurken, bu durum küresel ölçekte makro görünüme yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmede İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlar küresel piyasalarda risk algısının bir nebze de olsa azalmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.900 ve 15.000 seviyelerinin direnç, 14.700 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA

