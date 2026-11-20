Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 268,77 puan azalarak 11.131,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 138,65 puan ve yüzde 1,22 azalışla 11.261,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.102,52 puanı, en yüksek 11.268,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 düşüşle 11.131,32 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 342,88 puan azalış ve yüzde 2,40 kayıpla 13.957,13 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 2,92 ve sanayi endeksi yüzde 2,81 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 91'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 554 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 554 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,3676, satışta 50,5694 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,3434, satışta 50,5451 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0987, sterlin/dolar paritesi 1,3114 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,50 azalışla 90,56 dolardan işlem görüyor.