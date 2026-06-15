BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı

15.06.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 507,93 puan artışla 14.446,42 puandan tamamladı. Altın fiyatları yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 507,93 puan artarak 14.446,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 420,99 puan ve yüzde 3,02 artışla 14.359,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.251,51 puanı, en yüksek 14.508,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,64 değer kazanarak 14.446,42 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 647,72 puan ve yüzde 4,06 artışla 16.587,18 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,09, hizmetler endeksi yüzde 2,92, sanayi endeksi yüzde 2,82 ve teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 9'u geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 354 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 6 milyon 549 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,08, bileşik getirisi yüzde 41,70 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,1609, satışta 46,3459 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,0535, satışta 46,2380 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1607, sterlin/dolar paritesi 1,3438 ve dolar/yen paritesi 160,136 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4 azalışla 82,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de motosikletiyle sele kapılan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı Kırşehir'de motosikletiyle sele kapılan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı
Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü
Brezilya’da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü
Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı
Almanya’dan Curaçao’ya karşı tarihi skor Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor
ABD’de paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı: 12 ölü ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı: 12 ölü

19:22
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını istiyor
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
18:54
Iğdır FK, Dünya Kupası’na damga vuruyor
Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor
18:48
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
17:47
“İran’a 300 milyar dolarlık fon“ iddiasını Trump’ın sağ kolu doğruladı
"İran'a 300 milyar dolarlık fon" iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı
17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 19:24:48. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.