BIST 100 Endeksi Yüzde 0,78 Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,78 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 9.624,04 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

10.09.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 9.624,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,33 ile sigorta olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlamaya yönlendirebileceği ihtimaliyle risk iştahının güçlendiği görülüyor.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra İngiltere'de sanayi üretiminin takip edileceğini söyleyen analistler, ABD enflasyon verilerinin 17-18 Eylül'de toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısındaki beklenilen faiz indiriminin boyutuna yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,78 Değer Kaybetti - Son Dakika
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