Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

11.02.2026 19:03
BIST 100 endeksi, 9,22 puan azalarak 13.787,82 puanla günü tamamladı. BIST 30 endeksi ise yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,22 puan azalarak 13.787,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 67,68 puan ve yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.680,91 puanı, en yüksek 13.912,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 81,88 puan ve yüzde 0,55 artışla 15.096,75 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,17, mali endeks yüzde 0,66 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artışla 7 milyon 357 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,38, bileşik getirisi yüzde 36,17 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5328, satışta 43,7072 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5145, satışta 43,6889 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1853, sterlin/dolar paritesi 1,3637 ve dolar/yen paritesi 153,453 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 69,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

