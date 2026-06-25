BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,46 puan azalarak 14.259,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 118,91 puan ve yüzde 0,83 artışla 14.450,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.212,10 puanı, en yüksek 14.583,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybederek 14.259,75 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 35,87 puan ve yüzde 0,22 azalışla 16.552,59 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 16 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 milyon 50 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,30, bileşik getirisi yüzde 40,78 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3977, satışta 46,5837 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3774, satışta 46,5633 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3206 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 artışla 74,8 dolardan işlem görüyor.