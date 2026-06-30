BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

30.06.2026 18:53
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BIST 100 endeksi 61,38 puan azalarak 14.121,83 puandan kapandı. En çok işlem gören hisseler ASELSAN ve THY.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,38 puan azalarak 14.121,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,87 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.220,08 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.059,15 puanı, en yüksek 14.297,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 14.121,83 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 88,15 puan ve yüzde 0,54 azalışla 16.339,52 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 60'ı geriledi, 6'sı yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Akbank ile Ereğli Demir ve Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 33 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 33 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 51 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,5421, satışta 46,7286 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5226, satışta 46,7090 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1427, sterlin/dolar paritesi 1,3273 ve dolar/yen paritesi 162,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Aselsan, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika

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