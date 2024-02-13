BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 8.994,00 puandan tamamladı. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi.

13.02.2024 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 180,57 puan azalarak 8.994,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,88 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.217,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.994,00, en yüksek 9.217,45 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 8.994,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 2,96, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 173,14 puan ve yüzde 1,78 kayıpla 9.545,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1.993 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.993 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 milyon 63 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,94'ten bileşik getirisi de yüzde 42,73'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,6475 lira, satışta 30,7703 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,6104 lira, satışta 30,7330 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2590, dolar/yen paritesi de 150,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 81,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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