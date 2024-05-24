BIST 100 Endeksi 115,88 Puan Azalarak 10.676,65 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 115,88 Puan Azalarak 10.676,65 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 115,88 Puan Azalarak 10.676,65 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,88 puan azalarak 10.676,65 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.661,35 puanı ve en yüksek 10.810,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 10.676,65 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2.333 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,6 dolardan işlem görüyor.

24.05.2024 18:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,88 puan azalarak 10.676,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,33 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.784,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.661,35 puanı ve en yüksek 10.810,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 10.676,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,64 puan ve yüzde 1,22 kayıpla 11.668,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 333 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 333 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,5 azalışla 2 milyon 405 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,01'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1227 lira, satışta 32,2514 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1196 lira, satışta 32,2483 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 156,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 81,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 115,88 Puan Azalarak 10.676,65 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 115,88 Puan Azalarak 10.676,65 Puandan Kapandı - Son Dakika
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