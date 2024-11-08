BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,67 Kazançla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,67 Kazançla Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü 238,69 puan artışla 9.184,82 puandan tamamladı, bankacılık sektörü önde.

08.11.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,69 puan artarken toplam işlem hacmi 100,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,20, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık seyir izleniyor.

Öte yandan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde yılın 4. "Enflasyon Raporu"nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun, 2026 yıl sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz." dedi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, İngiltere'de ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 723 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 11 milyar 871 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,67 Kazançla Tamamladı - Son Dakika

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