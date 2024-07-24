BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 11.046,99 puana geriledi. Endeks, gün içinde en düşük 11.016,35, en yüksek 11.093,07 puanı gördü. Hizmet endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,32 ve mali endeks yüzde 0,60 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.414 dolar olarak belirlendi.

24.07.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 11.046,99 puana geriledi.

Dün 11.089,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,10 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.092,63 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,54 puan ve yüzde 0,38 azalışla 11.046,99 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.016,35, en yüksek 11.093,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,32 ve mali endeks yüzde 0,60 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Agrotech Teknoloji ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 414 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,56, bileşik getirisi yüzde 42,27 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,8720 liradan, avro 35,6360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2 bin 414 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 80,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Bıst, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement