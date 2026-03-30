BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 12.681,33 puana geriledi.

Cuma günü 12.698,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 11,10 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,13 düşerek 12.681,33 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.624,51 puanı, en yüksek 12.727,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,94 ve mali endeks yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 55'i düştü, 5 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 533 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4700 liradan, avro 51,1590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 533 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 primle 107,3 dolardan işlem görüyor.